Negen jubilarissen HSB in het zonnetje gezet

Afgelopen vrijdag zijn er weer een aantal jubilarissen van HSB Bouw in het zonnetje gezet tijdens een gezellige bijeenkomst in Smit Bokkum. Onder het genot van koffie en taart zijn er herinneringen opgehaald en ontvingen de jubilarissen uit handen van de directie een attentie. Aansluitend hebben een aantal jubilarissen genoten van een heerlijk diner.

12,5 Jaar in dienst zijn; Marianne Hansen – Nanninga (Administratief Medewerker), Wim de Boer (Projectleider VG&M), Peter Tol (Werkvoorbereider), Ton Guyt (Systeembeheerder), Johan Veerman (Timmerman), Frank Schilder (Werkenadministrateur) en Stefan Bosch (Administrateur). nDick Kwakman (Metselaar) is 25 jaar in dienst.

Jubilarissen van HSB worden op de dag van hun jubileum ook op de werkplek bezocht en krijgen dan een bos bloemen overhandigd. Sanny Bont (Timmerman) wordt door Camiel Honselaar (Commercieel Directeur) op het HSB project in De Rijp gefeliciteerd met zijn 40-jarig jubileum.