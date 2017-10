NemassdeBoer blaast jeugdzaalvoetbal nieuw leven in

Vanaf woensdag 19 september wordt er elke week van 16.00 tot 18.00 uur in de Seinpaal gezaalvoetbald. Nemassdeboer heeft met de RKAV Volendam deze uren gereserveerd om de jeugdteams van de RKAV in de gelegenheid te stellen lekker in de zaal te voetballen.

Vandaag was het eerst de beurt aan de teams van de jongens o9 en o10 en later op de middag o13,o14 en o15. Teamnamen als PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, Man City, Man Utd, Chelsea en Arsenal schallen door de zaal.

De selectieteams en de FC of ZVV Volendam zullen hopelijk profijt trekken van een goede begeleiding en opleiding van jeugdspelers van Volendam.