Nieuw bij Gerro & Esther: Body-wizard afslankapparaat

Sinds kort heeft Parfumeriehuis Gerro & Esther in De Stient de beschikking over een Body-wizard afslankapparaat. Met de Body-wizard cryolipolyse behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren, wat vervolgens op een natuurlijke manier uit het lichaam wordt afgevoerd.

Geen naalden, geen speciaal dieet, geen operatie, geen hersteltijd. De behandeling duurt circa 1 uur. Simpel, snel, veilig en bovendien: het vet blijft weg!

De behandelingen met het afslankapparaat worden bij Gerro & Esther verzorgd door Romy Sanders en Roos Moenis. Op de website van G&E (die deze week haar 16-jarig bestaan viert in De Stient): www.gerro-esther.nl is alle informatie over de Body-wizard te vinden.