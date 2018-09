Nieuwbouw woning in de Giekstraat

In de bouwvak is in de Giekstraat de hoekwoning, waar ruim 60 jaar Hein Kwakman (Schemeravond) en Ant Kwakman (van Jan Heintje) woonden met hun gezin, tegen de vlakte gegaan.

In korte tijd werd dit huis gesloopt en hier was Hein getuige van, want hij kwam even een kijkje nemen bij zijn vroegere woning. Vorige week zijn de palen geheid. Vrijdag werd graafwerk uitgevoerd voor de fundering en zaterdag werd hier weer een laag zand op uitgestort. Er wordt een nieuw huis gebouwd voor Marije Koning. Zodra de fundering gestort is kan met het metselwerk worden begonnen. De woning is getekend door Evert Smit.