Nieuwe betonnen trap tegen het Dril-viaduct

Naast het terras van Café Ome Jan op het Dril en de in aanbouw zijnde woning naast het viaduct op de Zeestraat, wordt in opdracht van de gemeente een nieuwe brede betonnen trap gemaakt. De bekisting is vorige week gereed gekomen. Als er binnenkort beton gestort wordt op de verdiepingsvloer van de in aanbouw zijnde woning op het Dril, wordt gelijk het beton voor de nieuwe trap gestort.