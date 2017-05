Nieuwe Bloembinderij Roses & More opent vrijdag a.s.



Het team van Bloembinderij Roses & More is volop bezig met de verhuizing. Van de Krokussenstraat gaat de zaak naar de voorkantin hetzelfde pand en is dan gevestigd aan de Burg. van Baarstraat. Dat is een veel betere locatie en er is ook meer ruimte gekomen.

Drie weken geleden hebben Hennie en Rina de sleutels gekregen en kon de verbouwing van start gaan. Vrijdag 5 mei is de opening van Bloembinderij Roses & More in de Burg. van Baarstraat om 9.00 uur. Voor elke klant is er een traktatie en tevens zijn er aanbiedingen.

Het assortiment van Roses & More is uitgebreid. Er zijn meer planten en bloemen gekomen en een grote keuze in buitenplanten. Verder is het aanbod in de potterie uitgebreid met het nieuwste van ‘t nieuwste.