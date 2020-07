Nieuwe bushokjes op de Heideweg

Binnen de Vervoerregio Waterland worden alle 67 bushokjes vervangen door nieuwe. Het eerste haltemeubilair werd op 2 juli in gebruik genomen in Landsmeer. Vorige week zijn in Volendam, de twee bushaltes op de Heideweg bij het Don Bosco College en het Behandelcentrum, als eerste vernieuwd.

Per gemeente verschilden de stijl en uitvoering van de bushokjes nogal. Daar komt nu verandering in. In opdracht van de Vervoerregio worden alle 67 bushokjes in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland nog voor het einde van deze maand vervangen.

De bushokjes hebben een strakke en moderne uitvoering en het ziet er keurig netjes uit. Nu maar hopen dat vernielingen door vandalen achterwege blijven.