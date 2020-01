Nieuwe chef-kok van art hotel Spaander

Rory Hogewoning is als de nieuwe chef-kok van art hotel Spaander aan de slag gegaan. Hij heeft veel zin in deze uitdaging. “In november is dit op mijn pad gekomen. Uit het sollicitatiegesprek zijn veel positieve vibes meegekomen. Het is een mooie uitdaging.

Er zijn veel positieve reacties van het keukenteam dat open staat voor alles wat er staat te gebeuren. We gaan met veel enthousiasme aan het team bouwen zodat het weer wordt zoals het vroeger was. We gieten het in een nieuw jasje, zodat het niveau weer omhoog getild wordt, art hotel Spaander waardig.

Onze gasten moeten een echte avond uit kunnen beleven met lekker, eerlijk eten”, vertelt Rory. Om kennis te maken is in Spaander van vrijdag 17 t/m vrijdag 31 januari het “Meet de chef-menu” met de nieuwe gerechten en smaken en natuurlijk chef-kok Rory Hogewoning.