Nieuwe expositie "Visserij en Klederdracht door de eeuwen heen"

Zaterdagmorgen om 11.00 uur vond in het Volendams Museum de opening plaats van de nieuwe seizoenstentoonstelling: “Visserij en Klederdracht door de eeuwen heen”. De opening werd verricht door Gerrit Schilder (Top), die al 53 jaar vist op het IJsselmeer.





Vooraf de opening maakte de Nivo-fotograaf al wat opnames van de verschillende opstellingen in het museum rond de nieuwe expositie. De vrijwilligers hebben weer fantastisch werk verricht en het is een schitterende tentoonstelling over Volendams verleden.

Naast de twee nieuwe aangekochte schilderijen, zijn er voorstellingen te zien rond de visserij en klederdracht. Ook de expositie in het Sigarenbandjesmuseum is uitgebreid en deze is vanaf heden te bezichtigen.