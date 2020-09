‘We moeten hopen dat iedereen nu inziet hoe serieus het is’

Nieuwe maatregelen ‘mokerslag’ voor horeca

,,We zijn zeer zwaar gewond geraakt”, zegt Jan Zwarthoed namens de Volendamse horeca, na de persconferentie van het kabinet van afgelopen maandagavond. Het voelt voor hem weer net als 15 maart van dit jaar. Iedereen zal bezoek aan ander huishoudens weer moeten beperken en de cafés en restaurants zullen een grote stap terug doen. Dit alles om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Jan Zwarthoed voorspelt dat al zijn collega-ondernemers het zwaar zullen krijgen, maar met name de caféhouders. Als iedereen zich aan de regels houdt, heeft hij er vertrouwen in dat de aangescherpte maatregelen van tijdelijke aard zullen zijn.

Ook Johan Bond (Boetie) van de Volendamse St. Jozefvereniging zegt dat de nieuwe maatregelen hard aankomen. Al is hij nog enigszins hoopvol. Hij is in gesprek met de veiligheidsregio om een uitzondering aan te vragen voor het maximum van dertig bezoekers in zijn zaal. Deze regeling geldt voor gelegenheden ‘van groot cultureel belang’.

,,De persconferentie kwam wel binnen als een mokerslag. Maar ik hoop dus dat wij toch een vrijstelling krijgen. Daar ga ik wel vanuit, want wij houden ons altijd goed aan de regels en dat weet de gemeente ook. We hopen groen licht te krijgen om bepaalde activiteiten door te kunnen laten gaan. Bij ons kan men prima anderhalve meter afstand houden. Wat dat betreft, hebben wij alles op de rit. Eigenlijk zijn wij dus wel positief gestemd. Als we die vrijstelling niet krijgen, dan gaat het wel erg lastig worden. Dan is het klaar. Maar wij gaan uit van het positieve”, vertelt Johan.

Roodgloeiend

Vrijwel direct na de persconferentie merkte horecavertegenwoordiger Jan Zwarthoed al de naweeën ervan. De telefoon van zijn hotel stond roodgloeiend. Jan: ,,Om 19.30 uur moest er echt iemand bij de receptie zitten. Anderhalf uur lang heeft dit personeelslid de telefoon opgenomen om alle afzeggingen op te schrijven. Mensen bellen meteen op om te annuleren. Dat is ook niet meer dan logisch. Je kunt nergens heen, je mag nergens meer in.”

De nieuwe maatregelen gelden onverbiddelijk voor restaurants als die van Jan en alle cafés. Deze zaken mogen niet meer dan dertig mensen ontvangen. Gasten mogen slechts met groepen van vier naar binnen. Jan gaat er het beste van maken en blijft hoopvol. Hij hoopt dat de boodschap van het kabinet is aangekomen bij de bevolking. ,,We moeten hopen dat iedereen nu inziet hoe serieus het is.”

Jan benadrukt dat hij en zijn collega-ondernemers alles doen om de regels zo goed mogelijk na te leven. Al heeft men tijdens de afgelopen maanden weer wat omzet kunnen draaien, sprake van een normale situatie was er nog niet. ,,We hadden al zestig procent minder gasten dan normaal. De cafés en restaurant doen hun stinkende best om alles op de rit te houden. We proberen de mensen zo goed mogelijk uit elkaar te houden, we registreren. Maar zij moeten zelf ook de discipline kunnen opbrengen om thuis niet met mensen samen te komen en afstand te houden. Je hebt altijd het risico dat er een ‘super spreader’ bijzit. We moeten de komende weken, maanden, de discipline zien vol te houden. Dan zul je zien, dan gaat het aantal besmettingen naar beneden. En als we dat niet doen, waar is dan het eind? Ik zou het niet weten. Een landelijke lockdown. Die kan er zomaar komen.”

Jan vindt dat we de besmettingscijfers niet moeten relativeren. We moeten niet denken: ‘Het gaat wel’, want het gaat niet, zegt hij daarover. De nieuwe maatregelen zorgen voor onzekerheid, een dreiging dat er meer zullen volgen. Dit levert voor (horeca)ondernemers geen gunstig klimaat op. ,,We kunnen niks meer plannen. De kerst komt er ook aan. Wat moeten we met alle reserveringen aan? Moeten we daarbij een slag om de arm houden? Gaan we straks in lockdown? Daarom denk ik weleens: hoe moeten we in Gods naam overleven deze winter?”

De ‘gunterrassen’, de extra buitenzitplaatsen die de horeca kreeg, blijven de komende maanden staan. Ze worden alleen nu al veel minder bezocht vanwege de koudere temperaturen. Door de inzet van terrasverwarmers hoopt men ook buiten nog wat omzet te kunnen genereren. ‘Spatschermen’ zouden daarbij kunnen helpen, maar men kreeg nog geen toezegging of deze mogen worden gebruikt. Voor veel cafés en restaurants zal de omzetdaling dusdanig groot zijn, dat nieuwe steunmaatregelen nodig zijn. De regering vergadert daarom over een ‘derde steunpakket’. Momenteel zijn daar nog weinig details over bekend.

,,We zullen zien wat de maatregelen teweeg gaan brengen. Mensen in Volendam gingen over het algemeen al vroeger de deur uit. Misschien dat ze dat nu weer gaan doen. Maar je moet ervoor waken: waar gaan ze na sluitingstijd heen? Niet naar bed volgens mij. In huis gaan ze dan weer verder en dan hebben we dat weer. Het probleem verplaatst zich dan. Dan komen we weer op het aloude punt: denk aan wat je kapot maakt als je gaat feesten. Denk aan iedereen, denk aan alles dat zo meteen weer dicht kan gaan. Alles omdat we bij elkaar willen zitten en feesten willen. Dus mensen: houd die discipline, houd die motivatie.”