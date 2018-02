Nieuwe showroom voor Van Nierop Zonwering

Twaalf jaar geleden is Siebrand van Nierop gestart met zijn bedrijf Van Nierop Zonwering. Eerst werd gewerkt vanuit zijn garage en 3 jaar geleden verhuisde Siebrand naar de Marconistraat 2, waar hij een showroom en werkplaats opende.

Door de steeds groeiende klantenkring werd die ruimte te klein en moest uitgekeken worden naar een nieuw groter pand. Dat werd gevonden aan de overkant, namelijk Marconistraat 5. Deze ruimte is drie keer zo groot. Beneden heeft men nu de beschikking over een grote werkplaats. Boven zijn de showroom en het kantoor gevestigd.Op zaterdag 24 en zondag 25 februari is de feestelijke opening van de nieuwe showroom, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur.