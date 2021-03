Nieuwe single bassist Laurens Tol

Vandaag brengt Laurens Tol (30) zijn nieuwe single ‘Hidden World’ uit. Hidden World is de eerste van zeven tracks die staan op de aankomende EP van de Volendammer. Hij heeft de voor muzikanten moeilijke coronacrisis aangegrepen om nieuwe muziek te maken.

In juni vorig jaar nam Laurens dit werk op met de gerenommeerde muzikanten: Tom Beek (saxofoon), Jasper van Hulten (drums) en Pim Kamp (piano). Hidden World is zijn eerste wapenfeit sinds het uitkomen van het album ‘The Four Trees’ in 2019. De single is te beluisteren bij bekende streamingsdiensten als Spotify, iTunes en YouTube.