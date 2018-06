Nieuwe sponsor FC Volendam: Muchachomalo en het Lingeriehart

De spelers van het eerste van FC Volendam hebben een nieuwe sponsor, underwear en lifestyle merk Muchachomalo in samenwerking met Het Lingeriehart aan de Edammerweg 3, zorgen er dit seizoen voor dat alle spelers comfortabel en relaxt elke wedstrijd voor de dag komen.

Muchachomalo, Spaans voor Bad Boy, is de perfecte match voor de bad boys van het eerste. Het merk levert in juni de special microfiber sportsunderwear aan het eerste. Deze nieuwe microfiber shorts zijn de perfecte match voor elke topsporter. De shorts zijn van een dunnere kwaliteit en voelen daarom aan als een tweede huid, daarnaast droogt de stof sneller dan een andere short. Deze shorts zijn verkrijgbaar bij op hetlingeriehart.nl en muchachomalo.com

Over Muchachomalo

‘In every man there is a boy, a bad boy’ Dat is de gedachte achter underwear en lifestyle brand Muchachomalo. Het merk is geïnspireerd op de Spaanse lifestyle, waar mannen volop van het leven genieten en gezin, vrienden en humor een belangrijk onderdeel van de dag zijn. Het concept van Muchachomalo is gebaseerd op een manier van leven; wees jezelf, geniet van het leven en laat je niet meeslepen door de dagelijkse hectiek en verwachtingen.

Verkrijgbaar online en in de winkel

Het Lingeriehart

Edammerweg 3

1131 DN Volendam

www.hetlingeriehart.nl