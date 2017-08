Nieuwe stoplichten geplaatst op de Heideweg

De stoplichten op de Heideweg zijn vernieuwd. Maandag werd met het vervangen van de oude verkeerslichten gestart. Er zijn nieuwe palen met stoplichten erop geplaatst. Woensdag werden de vier palen met zwart/witte vlakken beschilderd.

Deze stoplichten staan op een zeer druk punt. Hier is voor de fietsers en wandelaars de oversteek van de Heideweg naar het Donata Steurhof. Er zijn nog twee zebrapaden over de Heideweg, maar deze is voorzien van stoplichten, zodat er veilig overgestoken kan worden.

Nog voor het weekend werd het plaatsen van de nieuwe verkeerslichten afgerond op deze drukke in- en uitvalsweg van Volendam.