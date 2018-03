Nieuwe verlichting in deel Boelenspark

Maandag waren medewerkers van Pilkes aan het werk in het Boelenspark. In het park tussen de Parkweg en de Molenweg (bij de dubbelschool) zijn in totaal zeven lantaarnpalen door nieuwe vervangen.

De oude lantaarnpalen waren door de tand des tijds aangetast en geregeld viel de verlichting uit. Dat zorgde in de avond- en nachtelijke uren voor een onveilig gevoel voor de wandelaars en fietsers in het park. Nu zijn de zeven lantaarnpalen vervangen. Deze zijn voorzien van LED-verlichting, hetgeen weer bespaart op de energiekosten. Met het plaatsen van de 7 verlichtingspalen waren de mannen een hele dag in de weer.