Nieuwe zitplank naast Bar “De Molen”

Vele maanden werd er door de ouderen, die vrijwel dagelijks op de bank en de zitplank naast Bar “De Molen” aan de Haven zitten hardop “gedacht” aan het vernieuwen van de zitplank. Deze was nog door de vorige eigenaar geregeld, maar door het vele gebruik was deze stuk gegaan.

Er zat een scheur in, en dat is nu niet bepaald bevorderlijk voor het klokkenspel van de mannen. Met name Lord drong erop aan om de zitplank te vernieuwen. Danny van Noorden van Café “De Dijk” was de sponsor en hij vroeg aan Piet Warder of die niet even wat regelen kon. Drie dagen later was de verlengde en wat langer gemaakte zitplank geregeld. Dit tot groot genoegen van de mannen die hier dagelijks zitten te genieten van het uitzicht en alle wereldproblemen bespreken en oplossen. Ook Kees Tol (van de Lurik) is blij met de nieuwe zitplank.