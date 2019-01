Nieuwjaarsduik bij strandje van Wullempie

Het is al vele jaren traditie dat bij het strandje van Wullempie aan het Noordeinde de Nieuwjaarsduik gehouden wordt van de Kneusjes. Op 1 januari om 15.00 uur waren er dit keer zo’n 15-tal deelnemers. Dat worden er toch elk jaar wat minder, omdat de Kneusjes wat ouder worden.

Na het handen schudden en elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen, was om 15.00 uur het moment suprème daar om het water in te rennen en al dan niet een duik in het water te geven. Al snel keerden de Nieuwjaarsduikers naar de kant om zich af te drogen. Om op te warmen werden glaasjes Jägermeister uitgedeeld. In de Pub van Spaander werd nog een toast op het nieuwe jaar uitgebracht.