Nieuwste Scania S500 voor Ron Vink van Mooijer Volendam B.V.

Maandagmiddag werd bij Visgroothandel Mooijer-Volendam B.V. een nieuwe Scania S500 afgeleverd. Trots nam de vaste chauffeur Ron Vink de sleutels van zijn nieuwe aanwinst in ontvangst uit handen van Jurgen Jacobsen van Scania Amsterdam. Het is de eerste Scania-truck in het wagenpark van Mooijer-Volendam B.V.