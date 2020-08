Het avontuur ligt te wachten op de Halve Maen in de haven van Volendam

Nostalgisch schip keert terug

Vorige week woensdag, in de vroege avond, fungeerde de haven van Volendam als decor voor een nostalgisch schouwspel. Het 17e-eeuwse handelsschip de Halve Maen kwam binnenvaren en dat zorgde - logischerwijs - voor een hoop bekijks. De replica van het voormalig VOC-schip zal in ieder geval tot eind september in onze gemeente te bewonderen zijn, maar de hoop is dat daar nog een maandje aan vast geplakt kan worden. In samenwerking met verschillende lokale ondernemers wordt op het prachtige schip de komende weken een hoop interessants en gezelligs georganiseerd.

Door Kevin Mooijer

Even terug in de tijd, want het is aannemelijk dat het originele schip omstreeks 1605 in Edam gebouwd werd, om het vervolgens af te laten bouwen in Amsterdam. ,,In die tijd werden bijna al dit soort schepen in Edam geproduceerd”, aldus Arthur de Rooij, projectmanager van de Halve Maen. ,,Het vaartuig heeft een lengte van 22 meter, een laadvermogen van 80 ton en had tussen de zeventien en twintig bemanningsleden aan boord.”

De Halve Maen werd gebouwd als handelsschip, maar heeft in haar actieve bestaan meerdere doeleinden gediend. ,,De eerste opdrachten van het schip betroffen de houthandel in Scandinavië. Via de Oostzee voer de Halve Maen heen en weer naar de Nederlandse havens om hout te importeren. Voor die tijd was het met haar drie masten een zeer snel schip.”

De potentie om verder dan de Europese wateren te varen werd al gauw waargemaakt. ,,Henry Hudson werd in 1609 tot piloot (destijds nog geen kapitein, red.) van de Halve Maen benoemd. Aan de Engelse zeevaarder en zijn crew de taak om de kortste route naar Indonesië te vinden. Hij had zijn zinnen gezet op een route die door Amerika zou leiden.”

Na de Hudson River een tijdje te hebben gevolgd ontdekte hij dat er geen rivier dwars door Amerika leidde en besloot hij aan te meren in de haven van Manhattan. ,,Voor ons is het onvoorstelbaar, maar in die tijd waren ze gewoon met zeventien man drie of vier weken op zee, in de hoop doorgang naar een handelsland te vinden. Helaas hadden ze nog geen Google Maps”, lacht Arthur.

Toch was de reis absoluut niet voor niks geweest. ,,Deze reis gaf de aanzet tot de stichting van de kolonie Nieuw-Nederland en de nederzetting Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. Hiermee opende de Halve Maen de handel met Amerika.” In de daaropvolgende periode werd het handelsschip gekocht door de VOC. ,,Als VOC-schip van de Kamer van Amsterdam diende het in de Inter-Aziatische handel, dat luister gaf aan de Gouden Eeuw. De doorgang naar Indonesië werd uiteindelijk via Brazilië en Madagaskar gevonden.

De Halve Maen voer meerdere malen naar de andere kant van de wereld, heeft een bijzonder rijke geschiedenis en is tevens de enige zekerheid wanneer men de vroege geschiedenis van Nederland wil verbinden met Amerika en een aantal Aziatische landen.”

Ruim vierhonderd jaar later is het mogelijk om van dichtbij te aanschouwen wat Henry Hudson en zijn bemanning meemaakten. Aan boord van de Halve Maen zie je met je eigen ogen waar de ontdekkingsreizigers sliepen, werkten en aten. De komende weken is de Halve Maen hoe dan ook het middelpunt van de aandacht in de haven van Volendam. ,,Het geeft een bijzonder gevoel om over zo’n nostalgisch schip te lopen. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om het complete schip zelf te ontdekken. Via de website www.halvemaen.nl kan men voor € 6,50 (kinderen tot 14 jaar voor € 4,-) een ticket kopen om het schip op een gewenst moment te komen bezichtigen. Het avontuur ligt te wachten.”

In verband met de RIVM-richtlijnen zijn de rondleidingen op het schip voor onbepaalde tijd stopgezet. Wel is het mogelijk om op eigen houtje het schip te bezichtigen. ,,Door het hanteren van deze werkwijze voorkomen we dat mensen in groepen bij elkaar komen te staan. Tevens zijn mondkapjes niet verplicht bij een bezoek aan de Halve Maen. We doen er alles aan om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen.”

Het management van de Halve Maen heeft de handen ineen geslagen met verschillende ondernemers op de Volendamse dijk. ,,Het schip ligt in jullie haven, dus samenwerkingen met lokale ondernemers liggen voor de hand. Een leuk voorbeeld van deze verbindingen is de mogelijkheid om ’s avonds een borrel te drinken op het dek van de Halve Maen. Wat is er mooier dan een lekker wijntje of een lokaal biertje te drinken op een authentiek schip dat historie ademt? Op onze website staat meer informatie en we hopen de komende weken veel Volendammers te mogen verwelkomen op de Halve Maen!”