ADVERTORIAL

Officiële opening van Verfgroothandel Bevela



Al enkele maanden is Verfgroothandel Bevela gevestigd aan de Parallelweg 20. Afgelopen woensdag was er een officiële opening. Voor klanten en belangstellenden was er van 16.00 tot 18.00 uur Open Huis in het grote en ruime pand.

Tussen de stellages met bussen verf en het grote assortiment schilderbenodigdheden, werden drankjes en hapjes geserveerd aan de bezoekers. Het team van Bevela Volendam (Ron Kras, Eric Heg, Guido van Halteren en Elmer van Bank) kon zo op een ontspannen wijze in gesprek met de schilders van verschillende bedrijven die langs kwamen.

Bevela Volendam is de 11e vestiging. Omdat hier heel veel bouw gerelateerde bedrijven zijn is Bevela al om 05.30 uur ’s morgens geopend.