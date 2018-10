Old Stars Walking Football-toernooi in Kras-stadion

FC Volendam beschikt al enkele jaren over een Old Stars Football-afdeling. Wekelijks komen deze oud-voetballers bijeen om een balletje te trappen in het Kras-stadion van FC Volendam.

Vrijdag werd door het Nationaal Ouderenfonds een Old Stars Walking Football-toernooi georganiseerd in Volendam i.s.m. FC Volendam. Hier namen tien teams uit Noord-Holland aan deel, namelijk twee ploegen van de Old Stars van FC Volendam en verder Monnickendam, VVS, KGB, Telstar, Dindua, Always Forward, Heiloo en Hollandia. De ploegen bestaan uit 6 spelers. Wandelend wordt er gevoetbald en er mag pas op het doel geschoten worden als de bal over de middenlijn is. Op vier velden tegelijk werd er vrijdag gespeeld in het Kras-stadion.