“Ome Jan” met Pasen geopend op het Dril

Het voormalige Café Motje heeft een totaal nieuwe inrichting en een andere naam gekregen. In de afgelopen weken is koortsachtig doorgewerkt om de verbouwing nog voor Pasen gereed te krijgen.

Vrijdagmiddag werd de laatste hand gelegd aan het interieur en terwijl de lampen en schilderijen nog werden opgehangen kon de schoonmaakploeg aan de slag om het café blinkend schoon te krijgen voor de opening die avond. Zaterdagmiddag om 15.00 uur opende Café “Ome Jan” haar deuren en het terras. Het is een knus en authentiek bruin café geworden, waar eenieder zich meteen op z’n gemak voelt. Achter de bar en in de bediening komt de vaste ploeg te werken die de mensen gewend zijn. “Ome Jan” is een bruin café voor de 25-plussers met Volendams personeel. Tijdens de Paasdagen werd Café “Ome Jan” al meteen druk bezocht. Voor het uitgaanspubliek is er op het Dril nu een knusse bruine kroeg bij gekomen.