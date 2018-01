Omgewaaide boom in delen uit het Boelenspark gehesen

Vorige week dinsdag zou de grote boom nabij het monument van Burg. Boelens en het bruggetje verwijderd worden. Daarom waren er maandag al stalen rijplaten in het park op het grasveld gelegd. Toen ging de hijsklus niet door vanwege te harde wind.

Op woensdag ging het wéér niet door en donderdag was er de storm. Daar bleek de grote boom niet tegen bestand en hij waaide om. Door de val werd het muurtje/bankje van het Burgemeester Boelens-monument geplet en de boom kwam in de vijver terecht.

Vrijdagmiddag werd een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur ingezet. De boom werd in grote stukken gezaagd en in delen even verderop gehesen.