Omgewaaide boom in Weegschaalstraat opgeruimd

Tijdens de hevige storm van afgelopen donderdag zijn her en der in de gemeente bomen omgewaaid. Voor de brandweer en de mannen van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente betekende dat flink de handen uit de mouwen steken.

Op vrijdag en zaterdag werden de omgewaaide bomen opgeruimd. Ook in de Weegschaalstraat was een boom omgewaaid, naast de woning van dokter Bert Tuijp. Deze boom was tegen een berging gevallen. Maar gelukkig viel de schade mee. Zaterdag werd de boom in delen gezaagd en afgevoerd. Het opruimen trok veel bekijks van de omwonenden.