Ondergrondse afvalcontainer in Zusterschoolstraat

Een grote betonnen container is vorige week ingegraven op de T-splitsing Sint Gerardusstraat/Zusterschoolstraat.

De bak stond hier al een tijdje in de berm naast de weg en sloot. Hier is nu een ondergrondse afvalbak geplaatst waar de omwonenden hun afval in kwijt kunnen. Nog juist voor de strenge vorst haar intrede deed, kon de afvalcontainer ingegraven worden.