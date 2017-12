Ondertekening overeenkomst Peuteropvang

Woensdagmiddag vond in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Wieringenlaan in de Broeckgouw de ondertekening plaats van de overeenkomst Peuteropvang tussen de gemeente, het CBW, Berend Botje en Robbedoes.

Aan deze partijen is de peuteropvang gegund voor twee jaar met een optie voor nog eens twee jaar. Wethouder Vincent Tuijp noemde het een heugelijke dag. “Zo weten alle partijen waar we aan toe zijn de komende 2 jaar. Ik ben blij dat de Peuteropvang op vertrouwde adres-sen in handen is”, vertelde de wethouder.

De documenten werden ondertekend door Evert Karregat (CBW), Ans Konijn (de Robbedoes), Alien Alberts (Berend Botje) en wethouder Vincent Tuijp (gemeente).