Ondertekening prestatieafspraken Wonen 2017-2021

Maandagmiddag vond in de B&W-kamer in het Stadskantoor de ondertekening plaats van de prestatieafspraken tussen de gemeente, de corporaties De Vooruitgang en de Wooncompagnie en de huurders-organisaties Vereniging Huurders Volendam (VHV) en De Vijfhoek.

Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is op een constructieve wijze overleg gevoerd tussen de gemeente, de woningcorporaties en de Huurdersorganisaties voor bouw van huurhuizen in de gemeente.

Het overleg heeft geleid tot duidelijk resultaat, waarin goed is vastgelegd op welke wijze het gemeentelijke woonbeleid, de Woonvisie samen met de partijen de komende jaren ingevuld moet worden. Het streven is om de komende 4 jaar 160 à 230 huurwoningen te realiseren.