Onterechte nederlaag FC Volendam tegen FC Twente

Vrijdag waren 1.400 Tukkers meegereisd naar Volendam om FC Twente aan te moedigen. Een fijne voetbalsfeer heerste er in het Kras-stadion. FC Twente was in de eerste helft sterker, maar de verdediging van Volendam hield goed stand. Vlak voor rust schoot Wout Brama de 0-1 in de touwen voor FC Twente.

Na rust kreeg Volendam meer vat op het spel en waren er ook wat kansen. In de 75e minuut kwam de verdiende gelijkmaker na een mooie individuele actie en hard schot van Boy Deul. Het werd daarna super spannend, want het kon alle kanten op. Twee minuten voor tijd kreeg Darryl Baly rood en uit de vrije trap die volgde wist Peet Bijen de 1-2 te scoren. FC Volendam had meer verdiend.