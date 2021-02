Onwaarschijnlijke ommekeer FC Volendam

Terwijl weinig mensen nog een stuiver gaven voor de kansen van zijn ploeg, bleef trainer Wim Jonk staand aan de zijlijn geloven in een beter resultaat dan de 0-2 achterstand. De ontlading van de dorpsgenoot en met hem de staf, reservespelers en spelers was gigantisch toen Zakaria El Azzouzi dik in blessuretijd de 3-2 scoorde en de scheidsrechter meteen affloot. In plaats van dat Volendam de negatieve reeks doortrok, zette het tegen Jong Ajax een krankzinnige comeback neer.

Door Eddy Veerman

Waar FC Volendam zonder Franco Antonucci en Marco Tol (beide op de bank) aan het karwei begon en Calvin Twigt – zeer verdienstelijk – debuteerde, startte Jong Ajax met spelers als Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp. Omdat beide ploegen met de laatste linie ver van het eigen doel stonden, was het speelveld compact. In beide doelgebieden ontvouwden zich weinig spannende situaties. De thuisploeg deelde een speldenprik uit met pogingen van Martijn Kaars, aan de overkant blokte Micky van de Ven net op tijd een poging van Ekkelenkamp.

In de tweede helft was er ook aan beide kanten één mogelijkheid, toen Ünuvar op het uur door het midden vrijheid genoot binnen de drukke doelmond, en scoorde: 0-1.

Tien minuten later was het weer druk bezet rondom de zestien, maar liet een groep FC-spelers zich uitspelen door jonge Ajacieden, waarbij dit keer Fitz-Jim het eindstation vormde. De thuisploeg oogde terneergeslagen, maar het vuur bleek niet gedoofd. Toen Volendam vergeefs om een penalty vroeg bij het neerhalen van Brian Plat, leek het een onmogelijke opgave te worden. Giannis Iatroudis was als invaller al dichtbij de 1-2, maar zag zijn inzet gekeerd. In de 85e minuut gebeurde het toch: een voorzet werd verlengd, waarna een andere invaller, Zakkaria El Azzouzi, bij de tweede paal een voet tegen de bal kreeg voor 1-2. Toen Micky van de Ven even later de bal rakelings naast kopte, resteerde alleen nog de blessuretijd.

Daarin ranselde Ajax-doelman Kotarski een kopbal van El Azzouzi uit de hoek. Maar even later liet hij de bal in een scrimmage los en was Samuele Mulattieri er als de kippen bij om de bal in het dak van het doel te rammen. Grote vreugde bij Volendam – bij wie Joey Roggeveen een fantastische redding verrichtte – maar het kon nog mooier. Vanaf de aftrap werd de bal verspeeld door Ajax, wat El Azzouzi een doorgang richting doelman Kotarski verschafte. En de invaller bleef koel, hij schoof de bal in de rechterhoek voor 2-3, waarna de scheidsrechter meteen – in de 96e minuut – voor het eindsignaal floot. In de knotsgekke apotheose bezorgde uitgerekend El Azzouzi, die al die tijd zo graag het vertrouwen van zijn trainer terug wilde betalen, tegen de oude club van zowel spelers als trainer de onwaarschijnlijke ommekeer.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Denso Kasius (66/ Marco Tol) , Brian Plat, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Boy Deul, Alex Plat (78/ Darius Johnson), Calvin Twigt (61/ Franco Antonucci); Kaars (66/ Zakkaria El Azzouzi), Samuele Mulattieri, Ibrahim El Kadiri (78/ Giannis Iatroudis).

Jong Ajax: Kotarski; Timber, Llansana, Kasanwirjo, Baas (89/ Musampa); Regeer, Ekkelenkamp (66 Fitz-Jim), Taylor; Hansen (84/ Yah), Traoré (66/ Rasmussen), Ünüvar (66/ Martha).