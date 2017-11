Ooievaarsnest achter IJssalon Willem Honingh in Katwoude

Tijdens fietstochten op de racefiets zag een groep toerfietsers regelmatig ooievaars. Het is een fascinerend gezicht wanneer zo’n kolossale vogel aan komt vliegen. Afgelopen zomer werden er regel-matig ooievaars gespot rond Katwoude, Volendam en Monnickendam.

Dat is voor deze toerfietsers de reden geweest om een ooievaarsnest te gaan bouwen in onze omgeving. Zij zochten contact met Willem Tol (Honingh) met het verzoek om het ooievaarsnest op zijn terrein te mogen plaatsen. Die stemde er graag mee in.

Afgelopen zaterdag 18 november is door de enthousiaste groep het ooievaarsnest geplaatst. En nu maar hopen dat het nest door een ooievaarspaar bewoond gaat worden in het voorjaar.