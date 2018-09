Op weg voor Stichting Haarwensen

Afgelopen zondag was de dag dat de motoren gingen rijden voor Stichting Haarwensen. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen tot 18 jaar, die door chemo of haarziektes hun haar verliezen, gratis een echtharen pruik krijgen. Ook is het belangrijk dat de naam van de stichting bekendheid krijgt. Dat was de reden om deze tocht te organiseren.

De start was om 10 uur bij Sporthal de Opperdam waar de motoren zich verzamelde. Het weer zat mee en de route was klaar. Om 10 uur werd de rit geopend door wethouder Vincent Tuyp samen met de oprichtster van Stichting Haarwensen, Yvonne de Boer.

De wethouder gaf het startsein ‘Heren en dames, start uw motoren’, waarop iedereen zijn of haar motor startten. De rit was begonnen over de mooie wegen van Noord Holland 145 km.

Er waren veel vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om dit te kunnen doen, EHBO, Verkeersregelaars, KTS, Handbal, Gemeente, bedrijven, lokale media en vrienden en vriendinnen.

Er reden ook mensen van de organisatie mee om te kijken of het allemaal goed ging. De reacties waren erg lovend. Onderweg waren er opsteekplekken voor koffie waardoor het een mooie en gezellige rit is geworden.

Omdat er zoveel georganiseerd wordt voor goede doelen, viel de opkomst wat tegen. Er reden 100 motoren mee voor deze actie. De opbrengst was bruto # 1500.- Desondanks zijn we toch tevreden met het resultaat, want beide doelen, naamsbekendheid en geld inzamelen zijn bereikt. Nogmaals iedereen bedankt die zich hebben ingezet om er een succes van te maken.

(Aart Bijvoet)