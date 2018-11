Op zaterdag weer de echte warme flippen bij Bakkerij BBROOD

Sinds 5 november heeft BBROOD Bakkerij Konings aan de Hyacintenstraat 22 overgenomen. De bakkerij heeft nu een nieuwe naam BBROOD en hier wordt naast het bekende Koningsbrood ook duurzaam brood gebakken voor Marqt Supermarkt.

Voor DEEN Supermarkten worden ook de bekende Volendammer flippen en brood gebakken in deze bakkerij. Er is een super leuk team van 9 personen werkzaam. De specialiteit van de Volendammer flippen blijft zo dus behouden bij BBROOD. Naast de levering van de flippen aan DEEN Supermarkten, kan men voortaan op zaterdagmorgen van 07.00 tot 10.00 uur in de bakkerij (B)BROOD terecht voor warme flippen met beste boter en suiker. Bij vele Volendammers is dit een befaamde lekkernij. Bakkerij BBROOD wil deze traditie weer in ere herstellen. Dus voor warme echte Volendammer flippen kan men hier dus weer elke zaterdag terecht.