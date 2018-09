Opbouw van de kermis ging maandag van start

De opbouw van de kermis in Volendam is maandag reeds van start gegaan. Achter “De Amvo” werd als eerste het Reuzenrad opgebouwd. ’s Avonds was de opbouw al zo goed als gereed gekomen en moesten alleen nog de personenbakjes aan het grote rad opgehangen worden.

Om 5 uur arriveerden de vrachtwagens van de Botsauto’s. Deze attractie was zondag nog in gebruik op het parkeerterrein aan de Baanstraat te Edam. Daar werd deze maandag snel afgebroken en ’s middags startte de opbouw op het terrein aan de Zeestraat. Achter Restaurant “De Groene” werd beneden naast het viaduct reeds de grote partytent geplaatst. Aan de Haven was men druk in de weer met de opbouw van de kermisbeun voor Bar “De Molen”, Café “De Dijk” en Restaurant Van den Hogen. Vele stalen steigerdelen werden aangevoerd voor de opbouw van deze beun waarop vanaf vrijdag a.s. vier dagen lang feest gevierd wordt.