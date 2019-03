Open Avond bij woonlocatie Odion Jan Platstraat

Van 11 t/m 16 maart vond de nationale Week van de Zorg en Welzijn plaats. Hierbij zette Odion de deuren van negen van haar (woon)locaties open. In Waterland waren vier locaties opengesteld.

Het was een mooie gelegenheid voor mensen uit de buurt of geïnteresseerden in de gehandicaptenzorg om eens een kijkje te nemen. Bij Odion in de Jan Platstraat 7 waren de deuren geopend op woensdagavond van 18.30-20.00 uur. De omwonenden waren uitgenodigd om langs te komen en flyers zijn uitgedeeld. In Eetcafé ’t Hoekkie werd koffie met gebak geserveerd aan de bezoekers. Sinds 1999 is de woonlocatie van Odion aan de Jan Platstraat geopend en de 7 bewoners hebben er de beschikking over een eigen appartement. Vanuit deze locatie worden ook mensen in de wijk begeleid.