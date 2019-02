Open Huis van Don Bosco College druk bezocht

Donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur vond in het Don Bosco College het jaarlijkse Open Huis plaats. Er was weer veel belangstelling voor, want deze avond kwamen zo’n 400 (toekomstige) leerlingen een kijkje nemen in het DBC “in bedrijf”.

Er waren dit keer geen rondleidingen, maar folders met het programma werden aan de bezoekers uitgedeeld. In de aula kon men kennismaken met de leerlingen die mee gaan doen aan de Solar Challenge Race. In de school gaan zij zelf een boot maken en aan de zeilrace meedoen. Begane gronds was de praktijkgang met demonstraties. Op de 1e verdieping een Kunst- en Talengang. Op de 2e verdieping Natuurwetenschappen- en Maatschappij-etage. Ook was er een Escape-room.