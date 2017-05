Opening van “Roses & More” in de Burg. van Baarstraat



Bloembinderij Roses & More is verhuisd van de Krokussenstraat naar het naastgelegen winkelpand in de Burg. van Baarstraat. Na een grondige verbouwing kon vrijdagmorgen de nieuwe bloemen- en plantenzaak van Hennie & Rina Veerman geopend worden.

De opening werd om 9.00 uur verricht door de kinderen Megan en Damian, die een lint doorknipten. De zaak is dubbel zo groot geworden en heeft een sfeervolle inrichting gekregen. Het assortiment bloemen, planten en de potterie is uitgebreid met het nieuwst van het nieuwste.

Ook kan men er nu volop terecht voor buitenplanten. Winkelcentrum Van Baarstraat heeft met de opening van “Roses & More” een upgrading gekregen, want het al lang leegstaande pand is zo mooi ingevuld.