Opening van Volendam Cosmetics by Rosa

Vrijdagavond om 18.00 uur vond de opening plaats van de nieuwe winkel/salon van Volendam Cosmetics by Rosa aan het Dril 10. Door Rosa Kwakman-Tol werd het lint doorgeknipt van de prachtige en ruime nieuwe zaak die zeer sfeervol is ingericht.

Het team van Volendam Cosmetics by Rosa werd door vele genodigden tijdens de opening gefeliciteerd en succes gewenst. Beneden kan men terecht voor de exclusieve make-up en verzorgingsproducten die Volendam Cosmetics by Rosa in het assortiment heeft. Boven zijn twee behandelkamers van de schoonheidssalon heel mooi ingericht. Het team van Volendam Cosmetics by Rosa (Rosa Kwakman, Celine Schokker en Angelique Keizer) heet u hartelijk welkom.