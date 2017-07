Opening van “Zus & Zo” aan de Meerzijde 25

Vrijdag en zaterdag was de opening van de nieuwe Baby- en Kinderwinkel “Zus & Zo” aan de Meerzijde 25. Na 14 jaar is de knusse winkel van de zussen Afra Nieuweboer-van Vlaanderen en Miranda Veerman-van Vlaanderen aan het Dril 1A gesloten.

Vorige week was de verhuizing. “Zus & Zo” is nu gevestigd in een drie keer zo groot pand op een toplocatie. Het assortiment cadeauartikelen en baby- en kinderkleding is flink uitgebreid. Er zijn meer kinderkle-dingmaten bijgekomen, van maat 50 tot 162.

Het assortiment cadeauartikelen is uitgebreid met fietsjes, auto’s, lampen, etc., voor elk wat wils. In de nieuwe zaak is ook een zithoek voor ouders en opa’s en oma’s vlak naast de mooie kinderhoek gecreëerd.