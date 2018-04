Ophogen en bestraten bij de strandkiosk

Maandag waren stratenmakers van Marco van der Gracht aan het werk bij de strandkiosk op het Marinapark. Het pad rondom de kiosk was flink verzakt. Hier is 25 kuub zand uitgestort en uitgevlakt om de boel op te hogen.

Ook een deel van het terrein rondom de kiosk nabij het Marinaparkstrandje is met grond opgehoogd. Zodra de stratenmakers klaar zijn met het bestraatwerk wordt dit uitgevlakt. Of het opgehoogde stuk terrein met graszaad ingezaaid gaat worden of belegd met grafzerken, dat moet nog bekeken worden. Het is de bedoeling dat het terrein zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden. In opdracht van de gemeente wordt het ophogen en bestraten uitgevoerd. De strandkiosk wordt door de gemeente verhuurd aan de beheerder.