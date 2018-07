Ophogen van voorstraten Mgr. C. Veermanlaan

Het asfalteren van de Mgr. Veermanlaan gaat in een rap tempo door. Alleen het laatste stuk tot aan de Julianaweg moet nog opgehoogd, bestraat en geasfalteerd worden. Naar verwachting komt dit nog voor de bouwvak gereed.

Deze week werden door de stratenmakers van Marco van der Gracht de voorstraten van de rij bedrijven, winkels en garage aan de Mgr. C. Veermanlaan opgehoogd. Zij waren hiervoor benaderd door de ondernemers aldaar. Voor dit betrekkelijk kleine stuk met voorstraten, werd maar liefst 100 kuub zand aangevoerd en uitgevlakt. Het straatwerk wordt hier zo’n 40 cm opgehoogd. Voor het bestraten zijn nieuwe klinkers gebruikt. Vrijdagmiddag kwam de bestraatklus in de Mgr. Veermanlaan gereed. Het laatste stuk (tot aan de Julianaweg) is aan de beurt als het asfalteren hier wordt uitgevoerd.