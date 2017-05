Opnames van promotiefilmpje van Sigarenbandjeshuisje

Vroeger raapte de Volendammer jeugd blijkbaar nog spontaan zwerfafval (sigarenbandjes) op om het mee naar huis te nemen. Tegenwoordig slingeren ze hun donutzakjes, energiedrankblikjes en chipszakken achteloos het milieu in, het liefst op plaatsen waar anderen er last van hebben en waar hun vader en moeder er natuurlijk niet tegenaan hoeven te kijken. Dit naar goed Volendammer gebruik: "as je euige stoepie maor skoan is". Scholen willen op geregisseerde momenten nog wel eens voor de camera van de Nivo een poging doen het Boelenspark op te ruimen, maar helaas zijn en blijven dat momentopnamen.