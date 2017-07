Opnames voor een speelfilm in de Jozef

Vrijdagmiddag werd de Jozef omgetoverd tot een filmset. Hier vonden namelijk opnames plaats voor een nieuwe Nederlandse speelfilm die in 2018 in de bioscoop te zien zal zijn. Opnames werden gemaakt door een crew van de New Amsterdam Film Company.

De titel van de speelfilm wordt “Catacombe” en deze gaat over match-fixing. Regisseur is Victor Ponten en de hoofdrollen worden o.a. ge-speeld door Willem de Bruin (voormalig zanger van de rapformatie Opposites), Glenn Helder en Kerim Jansens.

De opnames in de Jozef namen de hele avond in beslag. Eerder vorige week zijn ook opnames voor de film gemaakt in art Hotel Spaander en in het Kras-stadion van FC Volendam.