Opnames voor TV-commercial bij Domino’s Pizza

Donderdag vonden bij Domino’s Pizza aan de Zeestraat opnames plaats voor een tv-commercial. Deze nieuwe vestiging van Domino’s Pizza gaat dit jaar nog open.

Omdat men de bestaande winkels niet wil belasten voor tv-opnames, werd gekozen voor deze vestiging die reeds sleutelklaar is. Veel opnameapparatuur stond naast en in de zaak opgesteld. De opnames namen de hele dag in beslag.

Het ligt in de bedoeling dat de tv-commercials over twee weken op de publieke (NPO 1-2-3) en commerciële zenders (RTL en SBS) uitgezonden gaan worden.