Opnames voor tv-reclame op het Europaplein

Woensdagavond was een grote tv-crew neergestreken op het Europaplein. Talloze spotlights en camera’s waren opgesteld op het plein en verschillende vrachtwagens vol met opnameapparatuur stonden naast het plein. Hier werden namelijk opnames gemaakt voor een tv-commercial van Pearle Opticiens.

Een oliebollenkraam was er neergezet en kerstbomen stonden ernaast. Jan Smit en Cor Veer moesten in actie komen voor het opnemen van de beelden als ze een zak met oliebollen kwamen kopen. Tijdens de opnames werd het verkeer tegengehouden door verkeersregelaars.

De commercial wordt uitgezonden in december bij de STER-reclames van de publieke omroepen en de commerciële zenders.