Opruimen Boelenspark

Na het laatste slotakkoord afgelopen donderdagavond tijdens het 3e klaphekfestival werd gelijk begonnen met het opruimen van het Boelenspark.

Vrijdagmorgen waren de talloze vrijwilligers van het CBW weer vroeg in touw om de gigantische puinhoop op te ruimen. Tijdens de optredens had de organisatie vele malen gevraagd om de plastic bekertjes op te ruimen, maar zoals gewoonlijk waren de bezoekers bezig met andere zaken.

Gelukkig had het CBW vele vrijwilligers opgetrommeld om het park weer zo snel mogelijk netjes te krijgen.