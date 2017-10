Optreden fanfarecorpsen Marken en Volendam

Het is al enkele jaren een mooie traditie aan het worden dat de fanfarecorpsen “Wilhelmina” uit Volendam en “Juliana” uit Marken samen optreden. Om het jaar is het in Marken en Volendam te doen.

Afgelopen zondag was de Volendamse haven het decor van deze mu-zikale uitwisseling met beide corpsen, die als enige in Nederland, nog in klederdracht optredens verzorgen. In dikke mistflarden kwam om 14.15 uur de Marken Express, met aan boord de leden van de Christe-lijke Muziekvereniging “Juliana”, de Volendamse haven binnenvaren.

Daar werden ze toegezwaaid door de leden van fanfarecorps “Wilhelmina”. Beide corpsen verzorgden een optreden van 3 kwartier bene-den aan de Haven bij Restaurant d’Oude Helling.