Optreden van Benjamins en Aspiranten in Sint Nicolaashof

In plaats van de wekelijkse repetitie, was er afgelopen woensdag een optreden van de Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam in het Sint Nicolaashof. De koorleden waren om 14.00 uur in het verzorgingshuis, waar opgetreden werd voor de bewoners van de afdelingen ’t Gheel en het Munnikenveld.

Bekende liedjes werden door de kinderen gezongen die op de piano begeleid werden door Frank Keijzer. Het optreden werd zeer gewaardeerd en na ieder nummer was er een welverdiend applaus. De optredens waren een mooie generale repetitie voor het koor want rond de Sinterklaastijd, met Kerstmis en Oud-en-Nieuw staan er weer verschillende optredens op het programma.

Nieuwe leden zijn welkom

Hou je van muziek? Ben je een jongen of meisje van 8 jaar of ouder? Dan zijn er goede redenen om bij het koor de Zangertjes van Volendam te komen zingen. Bij de Benjamins ben je al welkom vanaf groep 1 (4 jaar) en bij de Aspiranten vanaf groep 3 tot en met groep 5. Op woensdagmiddag is er repetitie vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur in het koorhuis.

Het koor bestaat uit ongeveer veertig jongens en meisjes en twintig mannen. Elke week wordt er dinsdag, donderdag gerepeteerd van 18.30 tot 19.30 uur in het koorhuis in de Meerstraat in Volendam. Op vrijdagavond repeteren de jongens en meisjes samen met de mannen van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Je kan in het koorhuis samen met vrienden en vriendinnen zingen.