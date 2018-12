Optreden van de Proppies bij Jan Cas Sombroek

Enkele weken geleden is van de Proppies een Kerst-album uitgekomen, getiteld “Christmas with the Proppies”. Daarop hebben de nichtjes Prop en neef Nick Schilder vele lovende reacties gehad. Er staan in de komende kersttijd diverse tv- en radio-optredens op het programma.

Ook nemen de Proppies deel aan “The Voice Family” en zingen Eerste Kerstdag om 11.00 uur in de Mariakerk. Afgelopen zaterdag waren de Proppies te gast in Boek- en Platenshop Jan Cas Sombroek aan de Havenstraat. Hier werden enkele nummers van hun album “Christmas with the Proppies” live gespeeld en werden de CD’s verkocht en eventueel van handtekeningen voorzien. Er was veel publieke belangstelling voor dit Kerstoptreden van de Proppies.