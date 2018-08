Optreden van salsaband op de Haven

Door Klaas Schilder (Beer) van FC Volendam was geregeld dat op woensdag 1 augustus een grote salsaband uit Brazilië optredens kwam verzorgen in onze gemeente. ’s Morgens trad het Fanfarra Amigos de Holambra op tijdens de Kaasmarkt in Edam. Dat werd een groot succes. ’s Middags vanaf 16.00 uur werd een optreden gegeven door dit gezelschap op de Volendamse haven. Op het Noordeinde begon het fanfare, dat gekleed was met Volendamse hullen, te spelen en over de Haven werd al musicerend gelopen.