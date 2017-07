Optredens met streetdance tijdens de Volendammerdag

Tijdens de Volendammerdag kon het publiek genieten van dansshow die opgevoerd werden door leden van Dans&Training Leeflang o.l.v. Jane Runderkamp, Lynn Groot, Lize Zwarthoed en Susan Koning. Ook waren er judodemonstraties van Budocentrum Fun & Fit.

Van 11.00 tot 12.00 uur waren er wat dansshows aan de haven en daarna in de Zeestraat bij PX. Echter de regen was spelbreker en om 12.30 uur werd besloten geen optredens meer te doen. Alleen het fanfarecorps en de tamboers konden nog een optreden verzorgen.

Voor de begeleiders van turnvereniging St. Mauritius betekende het alles weer opruimen, zonder dat de demonstraties gegeven konden worden. Dat was natuurlijk bijzonder jammer.